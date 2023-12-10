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ВСУ взяли в плен оккупанта-«курортника»

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  • 10.12.2023, 13:21
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ВСУ взяли в плен оккупанта-«курортника»

Тот поведал удивительную историю о своем «горячем туре».

На Запорожском направлении фронта защитники Украины взяли в плен российского оккупанта, которого командование ВС РФ отправило на передовую в Украину сразу после подписания контракта. По такому «горячему туру» он успел «попутешествовать» пять дней.

Путевка на «курорт» к украинскому югу оказалась в один конец, и ему еще посчастливилось выжить. Об этом захватчик рассказал в стенах больничной палаты в СИЗО, видео появилось в распоряжении OBOZ.UA.

На кадрах – 48-летний Иванов Вячеслав Александрович из 71-го мотострелкового полка ВС РФ. По его словам, он попал под обстрел после первого же выхода на позиции, где командование приказало «держать оборону».

«Минометный огонь. Нас всех накрыли разбили. Ранение», – фрагментами рассказал захватчик, держась за ногу, вероятно, раненую.

Четыре дня этот «курортник» пролежал в окопах рядом с ранеными и ликвидированными товарищами, а затем попал в плен. Это было 5 декабря.

Ему известно, что после обстрела из их группы из 10 солдат трое стали «грузом 200», двое бросили раненых товарищей и скрылись (их судьба неизвестна). Остальные пятеро оккупантов, учитывая Иванова, оказались в больнице и, соответственно, стали пленными.

Во время общения с украинскими военными захватчик заявил, что обеспечение в его подразделении было как в «любой армии», хотя знать точно он не может, потому что до этого никогда не служил.

«Да как? Кормили, поели, одевали. Военную форму… А на позиции вообще не ели», – признался оккупант.

Отвечая на вопрос, видел ли он в Украине «нацистов» и «фашистов», россиянин заявил, что нет, а только нормальных украинцев. В то же время признал, что на родине в РФ ему российские врачи вряд ли помогли так, как медики в украинском плену.

«Все нормальные люди. А врачи… И там такое не всегда бывает», – признался Иванов.

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