«Водители дерганые, ругаются — люди на остановках были в шоке» 5 10.12.2023, 13:49

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В Витебске наступил маршруточный коллапс.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал «крик души» витеблянина, рассказавшего о транспортном коллапсе в родном городе:

«Маршруточный коллапс»: крик души витеблянина

— Неужели комфорт закончился? Объясните граждане: теперь в маршрутках стоя нельзя будет ездить? А маршруты городского транспорта добавятся в часы пик?

Сегодня невозможно было доехать до работы вовремя. Маршрутки ехали мимо, либо брали пассажиров только на сидячие места. Водители дерганые, ругаются, выгоняют из салона. Люди на остановках были в шоке.

Порядка 40 человек было на остановке, люди выбегали на дорогу, прося остановиться маршрутчиков.

Автобус 46 по расписанию должен ходить в 7-36, 8-06, 8-34. Так вот в 8-06 автобус редко бывает и получается, что час нет городского транспорта и маршрутки это спасение для всех пассажиров, а теперь и этого лишились!

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