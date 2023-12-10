Нужна ли Украине принудительная мобилизация: полковник ВСУ расставил точки над «i» 7 10.12.2023, 13:55

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«Эту войну выигрывает пехота, а не айтишники».

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается. Полковник запаса ВСУ, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, который в 2014 году отвечал за проведение мобилизации военнообязанных в западных регионах нашего государства, скептически относится к действенности возможного введенного добровольного рекрутинга граждан в армию.

Эксперт поделился мнением с «ВВС News Украина», что украинцы, которые хотели добровольно пополнить ряды Вооруженных сил украинского государства, это уже сделали.

«Какая вероятность того, что айтишник выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не айтишники», - заявил собеседник.

Полковник подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, защита Родины - обязанность.

«А обязанность предполагает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самой себя, то оно в конце концов проиграет войну», - считает Кевлюк.

По его мнению, добровольный рекрутинг «никак не решит проблемы Вооруженных сил и совершенно не улучшит ситуацию».

«Вакансии самых востребованных в ВСУ профессий будут висеть всегда и туда будут идти либо никто, либо крайне малое количество людей: романтики, дилетанты, заробитчане и те, кто не разобрался, куда они идут…», - сказал офицер запаса.

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