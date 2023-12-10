Российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Минске 10 10.12.2023, 14:05

3,438

В тяжелом состоянии.

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали с пневмонией в Минске, сообщает «База».

Кудрявцева прилетела в Беларусь, чтобы выступить на «Песне года». Сегодня ночью ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля.

По словам ведущей Екатерины Гордон, которая сопровождала Кудрявцеву, заболевшей было очень плохо.

После КТ оказалось, что у Кудрявцевой воспаление легких. Сейчас она находится в больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».