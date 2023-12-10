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Российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Минске

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  • 10.12.2023, 14:05
  • 3,438
Российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Минске

В тяжелом состоянии.

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали с пневмонией в Минске, сообщает «База».

Кудрявцева прилетела в Беларусь, чтобы выступить на «Песне года». Сегодня ночью ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля.

По словам ведущей Екатерины Гордон, которая сопровождала Кудрявцеву, заболевшей было очень плохо.

После КТ оказалось, что у Кудрявцевой воспаление легких. Сейчас она находится в больнице.

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