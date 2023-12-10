Российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Минске

Российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Минске10
- 10.12.2023, 14:05
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В тяжелом состоянии.
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали с пневмонией в Минске, сообщает «База».
Кудрявцева прилетела в Беларусь, чтобы выступить на «Песне года». Сегодня ночью ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля.
По словам ведущей Екатерины Гордон, которая сопровождала Кудрявцеву, заболевшей было очень плохо.
После КТ оказалось, что у Кудрявцевой воспаление легких. Сейчас она находится в больнице.