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Украина усилила оборону на границе с Беларусью

  • 10.12.2023, 15:05
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Украина усилила оборону на границе с Беларусью

Украинские пограничники оценили вероятность нового вторжения с севера.

Украина продолжает минировать и укреплять всю границу с Беларусью. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Укрінформ».

«Белорусское направление является приоритетным для Украины в плане безопасности. К счастью, по ту сторону границы сейчас не фиксируется каких-либо действий, которые бы создавали угрозу Украине.

Кроме того, Россия не имеет в Беларуси достаточного количества своих подразделений и техники, чтобы совершить повторное вторжение.

«Но мы понимаем, что режим в Беларуси продолжает поддерживать страну-агрессора, поэтому данное направление продолжает укрепляться по всей линии границы и минироваться», – сказал Демченко.

Ранее в ВСУ заявляли, что на территории Беларуси сейчас нет ударных группировок врага, но российские военные в небольшом количестве в стране остаются (преимущественно связисты и персонал на аэродромах). Обстановку на границе с Беларусью украинское командование считает контролируемой.

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