«Белпочта» объявила о повышении тарифов 10.12.2023, 15:30

Что подорожает с 12 декабря?

Национальный почтовый оператор Беларуси объявил о повышении тарифов на некоторые свои услуги с 12 декабря 2023 года. Такое решение «Белпочта» обосновала «изменениями и ограничениями в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям».

Соответственно изменения коснутся тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, но, как уточнили в пресс-службе «Белпочты» — лишь для «некоторых стран». Каких именно, почтовый оператор пока не озвучил, равно как и не опубликовал новые тарифы, которые начнут действовать уже со вторника, 12 декабря. На официальном сайте пока указаны тарифы, действующие с лета 2023 года — именно тогда в последний раз «Белпочта» повышала тарифы на эти услуги.

Как сообщили («Телеграфу» ) читатели, операторы некоторых почтовых отделений, которых уже ознакомили с новыми тарифами, рассказали, что тарифы на пересылку почтовой карточки, простых писем и бандеролей, посылок для физических лиц вырастут на 5-9%, по сравнению с действующими.

«Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП «Белпочта» изыскивает оптимальные способы перевозки, в том числе автомобильным и авиатранспортом. С учетом изменений и ограничений в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям РУП «Белпочта» вынуждено пересматривать тарифы», — объяснил причины вынужденного повышения некоторых тарифов национальный почтовый оператор.

Впрочем, в пресс-службе «Белпочты» особо подчеркнули, что тарифы на пересылку международных посылок и отправлений международной ускоренной почты (EMS) в Россию не изменятся.

В настоящее время «Белпочта» пересылает международные письма, посылки, отправления EMS более чем 200 стран и территорий. В списке стран, с которым у Беларуси временно отсутствует почтовое сообщение, главным образом островные государства, некоторые африканские страны, страны, где идут активные военные действия (такие как Украина, Сирия), но есть и одно европейское государство — Финляндия. Страна полностью закрыла прямое почтовое сообщение с Беларусью и Россией еще в апреле 2022 года.

С актуальным списком стран, для которых открыт прием международных почтовых отправлений, можно ознакомиться на сайте «Белпочты» по ссылке, а актуальные тарифы для физических и юридических лиц указаны в соответствующем разделе сайта по ссылке.

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