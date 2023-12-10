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В России арестовали счета компании Никиты Михалкова

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  • 10.12.2023, 15:45
  • 3,766
В России арестовали счета компании Никиты Михалкова
Никита Михалков

Сомнительная фирма режиссера-путиниста арендовала 30 тысяч гектар леса.

Федеральная налоговая служба России арестовала счета компании известного режиссера-путиниста Никиты Михалкова.

По информации Mash, ООО «Темино-Лесное» с одним зарегистрированным сотрудником (гендиром) арендовала 30 тысяч гектар в Павловском районе Нижегородской области.

Несколько лет назад фирма, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.

Ранее о претензиях ФНС к фирме Михалкова не было известно. Несмотря на это ведомство арестовало расчетный счет организации в «Инкаробанке».

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