В России арестовали счета компании Никиты Михалкова

В России арестовали счета компании Никиты Михалкова3
- 10.12.2023, 15:45
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Сомнительная фирма режиссера-путиниста арендовала 30 тысяч гектар леса.
Федеральная налоговая служба России арестовала счета компании известного режиссера-путиниста Никиты Михалкова.
По информации Mash, ООО «Темино-Лесное» с одним зарегистрированным сотрудником (гендиром) арендовала 30 тысяч гектар в Павловском районе Нижегородской области.
Несколько лет назад фирма, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч.
Ранее о претензиях ФНС к фирме Михалкова не было известно. Несмотря на это ведомство арестовало расчетный счет организации в «Инкаробанке».