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Белорусская фура сломалась в Татарстане в 25-градусный мороз

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  • 10.12.2023, 15:53
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Белорусская фура сломалась в Татарстане в 25-градусный мороз

Дальнобойщик из Беларуси едва не замерз у Набережных Челнов.

В российском Татарстане у Набережных Челнов в 25-градусный мороз сломалась белорусская фура, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщение о том, что на 1045 километре федеральной трассы М-7 «Волга» у города Набережные Челны у дальнобойщика из Беларусь сломался грузовик DAF, поступило ночью.

57-летний мужчина замерзал и просил о помощи. На место выехали спасатели Набережночелнинского ПСО – филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«Они отогрели мужчину в своем автомобиле, напоили горячим чаем и доставили в ближайшую гостиницу», – сообщают в ведомстве.

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