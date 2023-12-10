Белорусская фура сломалась в Татарстане в 25-градусный мороз

Белорусская фура сломалась в Татарстане в 25-градусный мороз3
- 10.12.2023, 15:53
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Дальнобойщик из Беларуси едва не замерз у Набережных Челнов.
В российском Татарстане у Набережных Челнов в 25-градусный мороз сломалась белорусская фура, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сообщение о том, что на 1045 километре федеральной трассы М-7 «Волга» у города Набережные Челны у дальнобойщика из Беларусь сломался грузовик DAF, поступило ночью.
57-летний мужчина замерзал и просил о помощи. На место выехали спасатели Набережночелнинского ПСО – филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
«Они отогрели мужчину в своем автомобиле, напоили горячим чаем и доставили в ближайшую гостиницу», – сообщают в ведомстве.