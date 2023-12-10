«Завидев людей, стадо тут же сгруппировалось и пошло вперед» 2 10.12.2023, 16:15

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Белорус рассказал о своих приключениях на отдыхе в Уганде.

Олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков получил необычный подарок на юбилей – путешествие в Уганду.

Знаменитый белорусский спортсмен рассказал Tochka.by, почему на прогулку по саванне нужно брать с собой автомат Калашникова и чем рискует мужчина, лишь на мгновение оставляя свою спутницу одну. А еще про стадо буйволов и непоседливых обезьян.

Всегда ли в Африке жарко

Чемпион Олимпийских игр, фехтовальщик Александр Романьков признался, что о таком подарке в честь 70-летия он даже мечтать не мог. В Уганду его вместе с женой Тамарой пригласила их приемная дочь Евгения. Она не так давно вышла замуж и вместе со своим избранником перебралась жить и работать в Африку.

Дорога из Минска до Кампалы заняла у Романьковых в общей сложности около десяти часов: пять – до Дубая и потом еще столько же до столицы Уганды.

«Мы настраивались на изнуряющую жару – все-таки Африка. А оказалось, что прилетели в абсолютно комфортную обстановку. Температура воздуха днем была плюс 23–25 °C», – рассказал Романьков.

Жили они в доме, который Евгения и ее муж Александр арендуют на территории гольф-клуба, – в комфорте, уюте и безопасности. Последнее особенно важно.

«Нас сразу же предупредили: если вдруг выберемся в город за покупками – сумочку и кошелек нужно все время держать в руках. Причем очень крепко. Иначе местная пацанва просто выхватывает вещи и убегает», – вспомнил инструктаж Романьков.

Воровства, правда, так и не удалось избежать. Это случилось, когда белорусы отправились на экскурсию в один из местных национальных парков. Этакое сафари с фотоаппаратом наперевес.

Остановились в небольшом уютном отеле. Сразу же обратили внимание, что на столе у официанта лежали рогатки. О назначении узнали позже, когда столкнулись с беспардонным поведением местных обитателей.

«Там вокруг сновали обезьяны, несильно обращая внимания на людей. Я встал из-за стола, чтобы лучше рассмотреть обезьян и выбрать наиболее выгодный ракурс для фотосъемки. Как мне потом объяснили: это была ошибка», – вспомнил собеседник.

Одна из мартышек, ловко запрыгнув на стол, схватила круассан, потом кекс, кусочек хлеба и убежала восвояси.

Местные потом объяснили незадачливым туристам, что обезьяны не осмеливались приблизиться к столу, пока за ним сидел «самец». Как только отошел – можно своевольничать. Ну а рогатка у официанта как раз для того, чтобы отгонять особо наглых приматов.

Как в Уганде спастись от стада буйволов

Но в какой-то из дней Романьковым потребовалась не только рогатка – нечто куда серьезнее.

Из отеля в нацпарке им строго-настрого запретили выходить без сопровождения, а потом предложили вечернюю прогулку по окрестностям.

Охранял белорусов мужчина с автоматом Калашникова.

«Поначалу мы думали, что это просто часть ритуала, рассчитанного на иностранцев, а потом убедились, что оружие было кстати», – признался Александр Анатольевич.

В какой-то момент они с женой так увлеклись осмотром флоры и фауны, осыпая охами и ахами жирафов, антилоп и крокодилов, что не сразу заметили стадо буйволов, показавшееся из-за раскидистого куста.

«Завидев людей, стадо тут же сгруппировалось и пошло вперед. Если бы буйволы побежали, просто втоптали бы нас в землю», – поделился олимпийский чемпион.

Сопровождавший, как видно, знал, что делать. Он вскинул автомат, передернул затвор и что-то выкрикнул несколько раз. Стадо остановилось. После этого мужчина показал туристам знаками, что нужно медленно отходить назад. Опасность миновала.

Как спастись от варана

Больше всего Романьковы впечатлились местной природой:

«Летели на одномоторном самолете и восхищались – такое буйство зелени! Роща баобабов, кофейная роща, банановая! И живность, которая людей почти не боится. Птиц просто великое множество!»

Александр Анатольевич вспомнил, что в первый же день на участок возле дома пожаловал варан. Небольшой, метра полтора. Его местный пес прогнал. Как рассказали хозяева жилища, случалось, захаживали вараны куда больших размеров. Для того чтобы выпроводить непрошеных гостей, приходилось вызывать спасателей.

Была там и вторая собачка, но как раз за неделю до приезда гостей из Минска ее укусила ядовитая змея. Спасти не удалось.

Как угандийцы научились делать драники

Огромный восторг у Александра и Тамары Романьковых вызвали местные фрукты. Таких вкусных бананов, ананасов, авокадо, папайя и манго они никогда еще не пробовали.

«Авокадо таких размеров я прежде не видел: как пушечные ядра, по полтора килограмма», – рассказал Романьков.

К слову, больше всего в мире бананов съедают именно в Уганде: в среднем около 220 кг на одного жителя в год. Из бананов угандийцы чего только не делают – начиная от супов, каш и заканчивая десертами.

А вот местных жителей Тамара Викторовна потчевала колдунами и драниками. Из всех сортов картофеля, который для этого перепробовали, лучше всего подошел завезенный из Кении – плотный, разваристый, желтый.

«После того как угандийцы распробовали белорусские блюда, они попросили Тамару поделиться рецептами. Очень хвалили. Если кому-то доведется побывать в Уганде и отведать драников, знайте: это моя жена тамошних поваров научила», – смеется Александр Романьков.

Что белорусы везут в Уганду

Рассказал собеседник и о том, что они с женой везли в Уганду в качестве подарков.

«Евгения специально заказала черный хлеб, белорусскую колбасу разных сортов, сало, соленые огурцы, зефир и конфеты. Поклажа получилась внушительной. К нашему удивлению, местные пограничники и таможенники к грузу никакого внимания не проявили. Зато столько было радости у Жени и ее супруга!» – вспомнил Романьков.

Что чемпион привез из Африки в Беларусь

В Минск Романьковы возвращались не налегке. Для друзей привезли пару африканских масок. Прихватили несколько огромных авокадо.

А еще кофе в зернах. Местный, угандийский.

«Завариваем утром кофе, вдыхаем аромат, смотрим на заснеженные минские улицы и вспоминаем африканские приключения. Очень атмосферно получается», – поделился Александр Анатольевич.

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