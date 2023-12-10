Кремлевский затворник Телеграм-канал «Вольнодумец»

10.12.2023, 17:36

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Фото: Getty Images

После выступления двойника, уже никто не сомневается, что царь - ненастоящий!

Сегодня в Донецке распространили информацию о том, что президент РФ Владимир Путин «обязательно посетит новые регионы страны». Об этом он сказал в программе «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия-1».

В пиар-акции снова был задействован так называемый «глава народного совета «ДНР» Артем Жога, «херой «ДНР», нигде не воеваший. Вот он с раболепской менерой и пригласил Путина: «Когда у нас станет немножко потише — мы будем рады вас видеть», — сказал Жога Путину. А тот в ответ: «Обязательно! А как же!»

Данный пиар-ход явно рассчитан на российских избирателей. Смотрите, какой активный «кремлевский затворник». И в ОАЭ ездил, и с людьми встречается, и на Донбасс собирается. Пропагандисты явно стараются создать впечатление, что президент еще что-то может. Хотя, кроме обещаний он уже ни на что не способен.

Но пропагандисты указывают, что Путин уже посещал «новые регионы», в частности, был в марте этого года в Мариуполе. Правда, в его весьма странную ночную поездку за рулем автомобиля и посещение среди ночи квартир «счастливых ждунов русского мира» никто не поверил. Просто накануне он своих министров, генералов и даже глав государств садил подальше за 12-ти метровый стол. Поэтому после этого «выступления двойника», уже никто не сомневается, что «царь - ненастоящий!» Осталось, чтобы «войско взбунтовалось!»

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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