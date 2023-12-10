История с убитой россиянами 15-летней украинки, тело которой прятали в Беларуси, получила продолжение 1 10.12.2023, 17:50

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Подробности.

Главный патологоанатом Гомельщины, руководивший моргами региона в период поисков убитой под Киевом Арины Яцюк, сменил работу. «Штодзень» проследил карьерные зигзаги человека, который может владеть информацией о судьбе убитой девушки.

Тело убитой российскими военными 15-летней киевлянки Арины Яцюк почти год находилось в Беларуси. В тот период начальником Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро был Алексей Логвинцов. Государственные СМИ даже писали о нем как об одном из самых успешных выпускников Гомельского медуниверситета. И именно он появляется в сюжете пропагандистки Анастасии Бенедисюк, которая 12 марта 2022 года опровергала информацию, что в Гомельскую область свозят трупы убитых людей во время нападения России на Украину. И в это самое время близкие Арины Яцюк искали девочку на территории Гомельской области.

Справка. Автомобиль семьи Яцюк был расстрелян российскими захватчиками 03.03.22 во время попытки эвакуации возле села Мотыжин Киевской области. Родители погибли на месте, а девушка, по неофициальной информации, была ранена в ногу и ее забрали военнослужащие РФ. Позже появились сведения, что девушку могли вывезти на территорию Беларуси. Однако гомельские милиционеры и медики утверждали, что на территории области не нашли следов пропавшей Арины Яцюк.

На сайте Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро указывается, что начальник там сейчас не Алексей Логвинцов, а совсем другой человек: Тарасенко Сергей Васильевич.

И самое удивительное, что во всей структуре областного патологоанатомического бюро примерно у половины нет заведующих: указаны именно исполняющие обязанности — то есть лица, которые выполняют работу заведующих, однако не занимают ее. Так, вместо заведующих исполняют обязанности заведующих в Речицком, Рогачевском, Светлогорском и Мозырском междурайонных патологоанатомических отделениях. Можно было бы подумать, что это так должность называется. Но в других районных отделениях других областей именно заведующие, а не исполняющие обязанности.

Согласно уставу патологоанатомического бюро, предметом его деятельности является установление причин смерти больных, оказание ритуальных услуг, анализ качества лечебной и диагностической работы. Начальнику бюро подчиняются и районные патологоанатомические отделения. Кстати, именно исполняющий обязанности Мозырского межрайонного патологоанатомического отделения Станислав Головко (и до сих пор является исполняющим обязанности) в пропагандистском сюжете Анастасии Бенедисюк указывал, что в Мозыре нет никаких трупов убитых в Украине.

«Арину пытаемся искать в Калинковичах и Мозыре. Мы слышали, что именно туда привозили много раненых детей», — обращалась в июле 2022 года в редакцию «Штодня» тетя подростка. В декабре 2023 журналисты obozrevatel.com написали материал, согласно которому тело Арины Яцюк передали в Украину по обмену и ее опознали по ДНК. В октябре 2023 года девочку похоронили рядом с убитыми россиянами родителями.

Где сейчас работает бывший начальник Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро, точно трудно проследить. По информации сайта by.linkedin.com, Алексей Логвинцов работал в Гомельском областном клиническом патологоанатомическом бюро вплоть до января 2023 года.

LinkedIn – это крупнейшая в мире сеть профессиональных контактов, размещенная в интернете и с помощью которой ищут работу и укрепляют профессиональные отношения. Насколько можно доверять информации об Алексее Логвинцове на данном сайте, трудно сказать. Однако согласно этому ресурсу, бывший главный патологоанатом Алексей Логвинцов с января 2023 года работает главным врачом в Медицинском центре «Альфаклиник». На сайте медцентра указано, что они успешно лечат «различные заболевания позвоночника и нервной системы, которые так мешают ощутить всю полноту и радость жизни». Правда, сам медицинский центр вообще не предоставляет никакой информацию о главном враче (и имеется ли он там вообще).

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