Тело убитой россиянами 15-летней украинки прятали в Беларуси: что известно о трагедии 5.12.2023, 18:11

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Девочку почти два года разыскивала вся Украина.

Девочку, которую почти два года разыскивала вся Украина, нашли мертвой. 15-летняя Арина Яцюк была ранена российскими военными еще 3 марта прошлого года на Житомирской трассе, когда ее семья пыталась вырваться из оккупации. Родители девочки погибли на месте. А Арину россияне забрали якобы для лечения. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Беларусь скрывала смерть украинской девочки?

В октябре родные 15-летней Арины Яцюк наконец-то смогли похоронить ее в Умани Черкасской области, рядом с убитыми россиянами мамой и папой.

Все эти почти два года дедушка и бабушка, дядя и тетя очень надеялись, что девочка жива. Они откликались на малейшую информацию о неизвестном ребенке, вывезенном в Беларусь. Но надежды рухнули. Все эти долгие месяцы тело Арины находилось в морге города Мозырь в Беларуси.

Родственники писали много запросов в Беларусь, поскольку была информация, что именно туда повезли раненую девочку. Но каждый раз им приходил ответ, что Арины Яцюк на территории Беларуси нет ни среди живых, ни среди мертвых.

Пока тело девочки не передали в Украину по обмену. Ее опознали уже по ДНК.

Мама кричала, что в машине дети

Трагедия произошла 3 марта 2022 года. Семья Яцюк – мама Анна, папа Денис, 9-летняя Валерия и 15-летняя Арина – в первые дни вторжения россиян в Украину выехали из Киева на дачу в село Севериновка Киевской области.

Оккупантов там еще не было, слышна была стрельба в соседнем селе Мотыжин, над головой что-то пролетало. Семья хотела пересидеть на даче, пока все не успокоится. Но уже 2 марта с ними пропала связь.

Как рассказала потом волонтерам выжившая младшая дочь Валерия Яцюк, уже 3 марта родители решили выбираться из Севериновки в Умань к бабушке и дедушке. Они сели в две машины. Валерия ехала с мамой, а Арина – с папой. Еще с ними были крестные, а также кошки и собаки.

Когда автомобили выехали на Житомирскую трассу по ним открыли огонь российские военные. Мама девочек кричала им, чтобы они не стреляли, в машине дети. Однако это не остановило оккупантов.

Валерия пробовала вызвать скорую с маминого телефона, тяжелораненая Анна еще сумела ввести свой код в телефон. Но дозвониться не удалось. Девочка несколько часов бродила в округе, стучалась в дома, но ей никто так и не открыл.

По трассе проезжали российские танки, она пряталась. А потом она нашла машину отца. Денис был уже мертв, рядом сидела Арина, она была ранена в бедро. По словам Валерии, на ноге у сестры был большой и страшный пузырь.

Арину повезли «лечить» в Беларусь

Вскоре к машине подъехали российские военные на танках. Они посадили сестер в разные машины. Валерию они довезли до села Копылов и отдали незнакомым местным жителям. А про Арину сказали, что повезут лечить в Беларусь. После этого Арина пропала.

6 апреля 2022 года, после освобождения Киевской области, родителей девочек похоронили в Умани. А Арину продолжали искать. Родные давали объявления в соцсетях. Родной брат Дениса Владимир с женой Оксаной подавали запросы в МИД Беларуси. Оттуда пришел ответ, что такой девочки в Беларуси нет.

Связывались с украинским посольством в этой стране, с Красным Крестом. Но никакой информации об Арине не было.

«Все это время тело внучки лежало в Мозыре. Там были данные о том, как ее зовут. Но нам никто ничего не говорил, все скрывали. Наверное, она умерла в тот же день, 3 марта. Если бы ей сразу оказали помощь, перевязали ногу, может быть, она осталась бы жива. Ее тело передали по обмену, ее опознали по ДНК. Все, больше ее нет», – рассказывает дедушка Валентин Иванович.

Арину похоронили в Умани рядом с мамой и папой. В живых осталась только младшая сестра Валерия, которой чудом удалось уцелеть под пулями россиян. Сейчас она находится в Польше вместе со своим дядей Владимиром (братом погибшего Дениса) и его женой Оксаной.

Там девочка уже пошла в школу, ей очень нравится Польша.

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