На проспекте Победителей в Минске бесплатно сдают квартиру 10.12.2023, 18:11

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Правда, у предложения есть свой нюанс.

На проспекте Победителей, прямо напротив отеля Marriott, собственник решил сдать свою квартиру абсолютно бесплатно. Да-да, вы не ослышались — за проживание в двушке, которая находится практически в центре города, можно не платить ни копейки, пишет onliner.by.

Правда, у предложения есть свой нюанс: в ответ на свое великодушие владелец предлагает жильцу сделать ремонт.

— Сдается строителям бесплатно на условии проведения ремонта в квартире. Надо сбить штукатурку и перештукатурить в некоторых местах, обновить электрику и сантехнику, сделать чистовую отделку. Никто не требует закончить все за месяц или два, я отдаю себе отчет в стоимости аренды и стоимости работ, — говорит собственник. — Возможен вариант заказа сантехники и электрики на стороне. Тогда с проживающего — только отделка.

Если желающих на подобную авантюру не найдется, хозяин готов рассмотреть и привычную аренду. Так как он сам называет двушку «убитым бабушатником», предполагаем, что итоговая сумма не будет космической (кто знает, может, и на $200 по курсу сторгуетесь).

Само жилье частично обставлено мебелью: в комнатах есть диваны, кровать, несколько шкафов. На кухне — электроплита, стол, старенький гарнитур (холодильники, которые можно увидеть на фото, из квартиры уже исчезли). Может, и не райские условия, но все-таки не голые бетонные стены. Даже следы давнего ремонта имеются: например, кое-где на полу лежит линолеум, а не убитые деревянные рейки.

Найти двушку можно в многоэтажке по адресу проспект Победителей, 73/1. Прямо в здании находится лаборатория Invitro, в соседнем — несколько магазинов, аптека, тренажерный зал и даже бар. Пешком можно дойти до двух торговых центров — Palazzo и «Замок». Так что с инфраструктурой здесь все в порядке, да и в другие части города можно без проблем добраться на общественном транспорте.

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