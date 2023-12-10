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Как продать свой автомобиль как можно дороже?

  • 10.12.2023, 18:58
Как продать свой автомобиль как можно дороже?

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на цену.

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с вопросом продажи своего автомобиля. Причин продажи много, но вопрос у всех один - как продать свою машину по максимальной цене?

Для этого есть много разных вариантов. Сегодня остановимся на самых основных, пишет pro-line.by.

Прежде всего необходимо выбрать место, где будет происходить продажа: интернет-площадка, автосалон официального дилера, сервис по покупке подержанных авто. Из этого перечня самым выгодным является самостоятельная продажа через интернет-площадку. Таких интернет ресурсов много, например auto, avito, юла и т.п.

Следующий шаг: проведите комплексную мойку автомобилю, очень желательно сделать химчистку. Автомобиль и внутри и снаружи должен выглядеть очень красиво.

Затем сделайте как можно больше качественных фотографий. Совсем необязательно фотографировать дорогим фотоаппаратом, чаще всего достаточно и смартфона, однако фото должны быть четкие и красочные. В идеале должен быть ясный день. Также подберите красивый фон, который будет дополнительно подчеркивать автомобиль, (например опушка леса, или, наоборот, Москва-Сити). Ни в коем случае не фотографируйте грязный автомобиль, стоящий на стоянке во дворе, или в снегу... Обязательное и главное условие это четкие яркие фото и хороший фон сзади. Почему так много времени нужно уделить фотографиям? Ответ очевиден- хорошие фотографии это 70% успеха! Потенциальных покупателей привлекает качественное фото чистого и опрятного автомобиля. На подсознательном уровне такому объявлению чаще доверяют и чаще звонят.

В объявлении подробно опишите, как долго владеете автомобилем, как часто и где в основном эксплуатируете. Подробное описание авто даст понять покупателю, что продает реальный собственник, а не перекупщик.

При возможности отполируйте кузов, это придаст свежесть машине. Полировка стоит в среднем 200 рублей, но поможет продать машину на 1000-1500 дороже.

Устраните мелкие неисправности. Это опять же положительно скажется на доверии к вам покупателя, и, соответственно, увеличит стоимость авто. И наоборот, автомобиль, имеющий много мелких косяков может отпугнуть покупателя, или как минимум заставит вас снизить цену.

Будьте готовы, что самые первые (в первые сутки после выставления объявления) будут звонить перекупщики. Они звонят и от лица различных компаний, и как частники. Общее у них одно- они покупают автомобиль на 15-20% дешевле, чем вы хотите получить. Поэтому смело им отказывайте и ждите человека, приобретающего автомобиль для себе.

По своему опыту могу сказать, перекупщики будут просить вас к ним приехать, будут говорить что им удобно встретиться у метро или что они в городе первый день и не ориентируются... Вежливо с ними прощайтесь. Реальный покупатель всегда готов приехать по указанному адресу!

Подводя итог, помните самое главное: для продажи автомобиля за максимальные деньги его состояние должно быть такое, чтобы вы сами захотели его купить.

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