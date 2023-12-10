Daily Mail: В Консервативной партии Великобритании наметился раскол 10.12.2023, 19:13

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Борис Джонсон может вернуться на должность премьер-министра.

В Консервативной партии Британии назревает раскол. Часть консерваторов выступают за отставку действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака и возвращение на этот пост его предшественника Бориса Джонсона.

Это, по их мнению, может спасти Консервативную партию от поражения на следующих выборах, которые будут проходить в 2025 году: сейчас опросы показывают, что лейбористы пользуются вдвое большей поддержкой избирателей, чем консерваторы. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, внутри Консервативной партии обсуждается возможность возвращения на пост премьера бывшего главы правительства Бориса Джонсона. Часть консерваторов уверена, что это единственный путь к спасению партии от сокрушительного поражения на выборах в 2025 году. Ведь последние социологические исследования показывают, что сейчас за лейбористов готовы проголосовать 41-45% избирателей, в то время как консерваторам собираются отдать свои голоса 22-29% британцев.

Джонсон, полагает часть консерваторов, в отличие от Сунака, мог бы сократить этот разрыв.

Проблема консерваторов также состоит в том, что часть их избирателей могут отдать свои голоса популистской Партии реформ, среди учредителей которой – известный сторонник идеи выхода Британии из ЕС Найджел Фараж.

«Через шесть-восемь недель мы будем иметь в опросах более 15%, а тори (консерваторы. – Ред.) начнут опускаться ниже 20%. В этот момент от пяти до десяти депутатов поймут, что игра окончена, и перейдут к нам. Тогда игра будет окончена. Это будет последнее правительство на нашей памяти, где у тори есть большинство. Мы их уничтожим», – так прокомментировал Фараж электоральные тенденции.

Рост популярности этого политика уже обращается в реальное финансирование. В частности, средства ему перечисляют партийные доноры, обычно поддерживавшие Консервативную партию. Так, одна из компаний, которая за 20 лет перечислила Консервативной партии около 640 тысяч фунтов стерлингов, партию Фаража профинансировала сразу на 100 тысяч.

При этом источники Daily Mail отмечают, что Джонсона до сих пор не вернули в должность только из-за отсутствия мандата. Замена Сунака на другого политика из Палаты общин ситуацию «скорее усугубит, чем улучшит».

Вернуться в парламент харизматичный экс-премьер сможет только в случае, если кто-то из действующих парламентариев уступит ему место. Далее на очереди – сбор 53 подписей под письмом о недоверии Сунаку. В то же время рассматривается также вариант с назначением соратницы бывшего премьера Прити Пател временным премьером.

По запросу журналистов представитель Джонсона отказался говорить о его политических амбициях.

«Борис Джонсон сейчас занят написанием книги и он поддерживает правительство», – отметил представитель политика.

Напомним, ранее Джонсон раскритиковал Запад за промедление и призвал дать Украине больше оружия. Ведь, уверен политик, оружие и боеприпасы – мощный аргумент, которого до сих пор не хватает украинской армии для восстановления справедливости и мира в Украине.

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