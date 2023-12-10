В ЕС рассказали подробности о новом цифровом «шенгене» 10.12.2023, 20:02

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Белорусы о таком могут пока только мечтать.

Платформа для подачи заявлений на шенгенскую визу получила название EU VAP, а процесс перехода на «цифру», по планам, займет семь лет, пишет schengenvisainfo.

Европейская комиссия огласила новые подробности цифровой шенгенской визы – когда она появится, как будет называться и выглядеть, а также о том, что некоторые страны получат право отказаться от ее использования.

Переходный период должен продолжаться семь лет с даты начала операций. В течение этого времени, если государство-член ЕС решит, что хочет присоединиться к платформе, оно должно сообщить об этом комиссии и eu-LISA.

Систему назвали «Платформа подачи заявлений на получение визы ЕС» (EU VAP), а ее домен будет заканчиваться на Europe.eu, как и все официальные веб-сайты ЕС.

«Согласно обновленным правилам, шенгенские визы теперь будут иметь цифровой формат, который будет включать 2D-штрих-код, криптографически подписанный органом сертификации подписи страны государства-члена, которая их выдала. Цифровые визы будут содержать изображение лица владельца визы, а также их можно будет распечатать», – добавляют эксперты schengenvisainfo.

При этом все туристы, независимо от их происхождения или страны назначения, смогут подать заявление на получение шенгенской визы через эту платформу. Заявителям придется явиться в посольство только в особых случаях – например, когда они впервые подают заявление на получение шенгенской визы или когда у них появляется новый проездной документ.

«Системы ЕС, такие как система въезда-выезда (EES) и европейская система туристической информации и авторизации (ETIAS), будут максимально использовать VAP ЕС, а также учитывать текущие ограничения технологий и инвестиции, сделанные членами-государствами в своих национальных системах», – добавили в ЕС.

При этом визовые сборы должны быть оплачены через шлюз ЕС, связанный с системой переводов платежей непосредственно в соответствующее государство. Детали электронного платежа не будут храниться в VIS, и если электронный платеж невозможен, визовый сбор взимают консульства или уполномоченные поставщики услуг.

Напомним, с 13 ноября 2023 года Совет Европейского союза упростил правила в отношении шенгенских виз. Подать заявку на «шенген» теперь можно онлайн.

Еще одно существенное нововведение – формат визы. Вместо наклейки в паспорте человек, которому одобрили заявку, получит штрих-код с криптографической подписью.

Большинству путешественников, по новым правилам, не нужно будет ехать в посольство, чтобы «податься на визу».

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