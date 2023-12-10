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Зеленский провел разговор с Орбаном

  • 10.12.2023, 20:57
  • 3,280
Зеленский провел разговор с Орбаном
Иллюстративное фото

Встреча произошла на инаугурации президента Аргентины.

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Об этом пишет «Европейская правда».

Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения показал официальный YouTube-канал Сената Аргентины.

В Офисе Зеленского пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.

Известно, что уже из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который принимал в пятницу Орбана в Париже.

После избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она так и не состоялась, хотя Киев рассматривал потенциальную встречу как возможность открыть новую страницу в отношениях двух государств. 

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