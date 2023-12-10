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Лукашенко подарил Си Цзиньпину двух зубров

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  • 10.12.2023, 21:08
  • 2,306
Лукашенко подарил Си Цзиньпину двух зубров

Вот как их доставляли в Китай.

Двух зубров из Национального парка «Беловежская пуща» в качестве подарка от Александра Лукашенко отправили в пекинский зоопарк «Цинчуань». Телеграм-канал Брестского облисполкома опубликовал фото и видео доставки животных в Китай.

В облисполкоме сообщили, что национальное управление лесного хозяйства и степей Китая подписали соглашение об охране зубра европейского, которое предусматривает информирование об условиях содержания, рационе питания, о состоянии животных и др. Вероятно, это означает, что белорусские зубры будут содержаться в надлежащих условиях.

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