Лукашенко подарил Си Цзиньпину двух зубров

Лукашенко подарил Си Цзиньпину двух зубров3
- 10.12.2023, 21:08
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Вот как их доставляли в Китай.
Двух зубров из Национального парка «Беловежская пуща» в качестве подарка от Александра Лукашенко отправили в пекинский зоопарк «Цинчуань». Телеграм-канал Брестского облисполкома опубликовал фото и видео доставки животных в Китай.
В облисполкоме сообщили, что национальное управление лесного хозяйства и степей Китая подписали соглашение об охране зубра европейского, которое предусматривает информирование об условиях содержания, рационе питания, о состоянии животных и др. Вероятно, это означает, что белорусские зубры будут содержаться в надлежащих условиях.