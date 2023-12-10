закрыть
10 декабря 2023, воскресенье, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сбрасывают десант и убегают: оккупанты придумали новую тактику, но есть одно «но»

  • 10.12.2023, 21:24
  • 4,750
Сбрасывают десант и убегают: оккупанты придумали новую тактику, но есть одно «но»

ВСУ продолжают мастерски громить захватчиков.

В районе села Крынки Херсонской области российские оккупанты применяют новую тактику. Они пытаются забросить пехоту в тыл украинских позиций, не вступая при этом в бой. Однако даже с их новым планом ВСУ продолжают мастерски громить захватчиков.

Информацию об этом сообщили аналитики проекта DeepState. По их словам, в районе Крынок уже произошел ряд случаев поражения вражеской техники.

«На свежих видео от группы аэроразведки «Птицы Мадяра» есть ряд поражений БМП в районе Крынок или соседних сел. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян – забросом пехоты в тыл наших позиций», – говорится в сообщении.

В то же время военные 35-й отдельной бригады пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского говорят, что в течение нескольких дней оккупанты пытаются провезти на бронетехнике свой десант в тыл, при этом не вступая в бой.

«Сначала идет массированная артиллерийская подготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает. Но благодаря крутой работе аэроразведки и нашей артиллерии убежать далеко им не дают, делая работу, которую пехота в условиях плацдарма не может выполнить. Десант же удается уничтожить в стрелковых боях», – говорят военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд