Сбрасывают десант и убегают: оккупанты придумали новую тактику, но есть одно «но» 10.12.2023, 21:24

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ВСУ продолжают мастерски громить захватчиков.

В районе села Крынки Херсонской области российские оккупанты применяют новую тактику. Они пытаются забросить пехоту в тыл украинских позиций, не вступая при этом в бой. Однако даже с их новым планом ВСУ продолжают мастерски громить захватчиков.

Информацию об этом сообщили аналитики проекта DeepState. По их словам, в районе Крынок уже произошел ряд случаев поражения вражеской техники.

«На свежих видео от группы аэроразведки «Птицы Мадяра» есть ряд поражений БМП в районе Крынок или соседних сел. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян – забросом пехоты в тыл наших позиций», – говорится в сообщении.

В то же время военные 35-й отдельной бригады пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского говорят, что в течение нескольких дней оккупанты пытаются провезти на бронетехнике свой десант в тыл, при этом не вступая в бой.

«Сначала идет массированная артиллерийская подготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает. Но благодаря крутой работе аэроразведки и нашей артиллерии убежать далеко им не дают, делая работу, которую пехота в условиях плацдарма не может выполнить. Десант же удается уничтожить в стрелковых боях», – говорят военные.

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