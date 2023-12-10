Придется отступать: эксперт объяснил тактику «распыления» ВС РФ по всему фронту 10.12.2023, 18:50

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Россияне так действуют из-за особого типа мышления.

Российские оккупанты выбрали тактику «распыления» на весь фронт из-за особого типа мышления. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, чтобы понять россиян, нужно поставить себя на их место. Возможно, оккупантам придется уйти с Южного плацдарма и непонятно, как они будут это объяснять. Это стратегическая задача, которой можно достигнуть Вооруженным силам Украины. Правда, это произойдет, возможно, через несколько месяцев.

«Это задача, которую можно в стратегическом смысле достигнуть. Не дам точного ответа их (россиян, — ред.) размышления, но на примере противопоставления и отталкивания от противоположного, приведу интересные аргументы», — сказал Черник.

Он вспомнил о селе Чернобаевка в Херсонской области, которое стало настоящим «адом» для российских военных. Так, Силы обороны Украины 26 раз наносили удары по позициям ВС РФ. Любая другая армия не подтягивала бы туда военную технику после 4 удара, но россияне продолжали это делать.

Вторым примером, о котором рассказал Черник, являются попытки российских сил переправиться через реку Северский Донец в Луганской области в мае 2022 года. Так, ВСУ более 5 раз пресекали эти попытки, и переправа стала одно из самых смертоносных для оккупантов. Около 800 россиян были ликвидированы в результате артиллерийских обстрелов.

«Люди в здравом уме не будут этого делать, а они делают», — сказал Черник.

По его словам, в этом случае работаю ментальные нарративы, принцип «ни шагу назад». Россияне считают, что ни в коем случае нельзя отдавать то, что они уже взяли. Это элемент их психологии.

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