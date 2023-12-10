Сырский сообщил о наступлении оккупантов по всему фронту 10.12.2023, 17:18

Оперативная ситуация на востоке – сложная.

Российские оккупационные войска наступают по всему фронту на востоке Украины. Об этом 10 декабря в Telegram проинформировал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, – написал Сырский. – Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий. Совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов».

Оккупанты, несмотря на сложные погодные условия в Украине, пытаются наступать на нескольких направлениях, стремясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в стране-агрессоре РФ в марте 2024 года, заявили 9 декабря в американском Институте изучения войны (ISW).

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