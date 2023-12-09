Бои за Авдеевку: россияне увязли в «отстойниках» 9.12.2023, 12:08

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Символично.

Российские оккупанты 8 декабря вели наступательные операции вблизи Авдеевки и захватили очистные сооружения города. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от города.

Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт. Другой российский военный блогер утверждал, что оккупанты удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тыс. российских войск. При этом передислоцируют резервы подразделений «Шторм-Z» и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия.

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