«Федор спит у телевизора и обожает овсяное печенье» 10.12.2023, 21:39

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История об удивительной дружбе Олега и его оленя.

Пять лет назад на подворье Олега Протаса в Налибокской пуще со стадом овец забрел травмированный олененок. Пожалев его, фермер решил оставить малыша. Назвал Федором. Так олененок и прижился на хуторе: подружился с лошадьми, гоняет овчарок и временами развлекает лесников с грибниками, «танцуя» на задних ногах, пишет БелТА.

Одно из таких видео пару месяцев назад за сутки набрало в TikTok почти два миллиона просмотров, сделав Федю самым знаменитым обитателем здешних лесов. Олень свободно гуляет по пуще, иногда пропадая на целые сутки. Но, едва заслышав мотор хозяйской машины, сразу бежит на подворье встречать лучшего друга.

Хутор достался Олегу Протасу в наследство. Он с детства любил приезжать в пущу к бабушке с дедушкой. Помогал по хозяйству, косил траву. У деда всегда были лошади, коровы.

«Поэтому когда вернулся сюда, тоже решил их разводить. Сам хоть и живу с семьей в Ивенце, в пущу приезжаю практически каждый день. Постоянно что-то строим, доделываем, реконструируем. Планирую отремонтировать дом и построить на участке еще один, гостевой», - рассказывает Олег. Какое-то время он работал в столице - занимался ремонтом техники, потом был начальником охраны. Почти семь лет вел дискотеки в местном Доме культуры. И все это время мечтал вернуться в пущу.

«Когда мне 8 лет назад достался в наследство хутор, решил заниматься фермерством. Взял в аренду землю, открыл фермерское хозяйство. Сейчас оно огромное: куры, утки, овцы, гуси, коровы, свиньи, две лошади. В ближайшее время планирую прикупить еще несколько коней», - делится планами мужчина.

Самым колоритным обитателем двора является, конечно же, олень Федя. Характер у него непростой. С Олегом ведет себя прилежно, а вот если на хутор приезжают другие люди, может легонько ущипнуть или потолкаться, показывая, кто здесь хозяин. Иногда любит сходить в лес погонять грибников и ягодников. Услышал в лесу голоса или шум техники - сразу бежит «помогать». Федор всегда приходит на выручку и своему другу, но иногда она оказывается Олегу скорее во вред. Так случилось, когда олень решил помочь семье Протас на грядках.

«Попробовали посадить на хуторе картошку. Она пошла в рост, я ее даже протравил. Но как только Федя понял, что в земле что-то есть, дубасил по ней до тех пор, пока не выкопал все до последнего клубня. А закончив «работу» у нас, отправился к соседям. Тем пришлось спускать собак, чтобы отвадить незваного гостя. Бежал домой быстро как никогда, а когда вернулся, еще долго смотрел в сторону соседей, мол, там его обижали», - улыбается Олег. Кстати, забавные случаи с Федей происходят постоянно. Например, когда хозяин хутора уехал в Ивенец, олень открыл мордой входную дверь дома и расположился на ночевку на ковре у телевизора. Там глава семьи Протас его и обнаружил, когда утром зашел в дом.

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