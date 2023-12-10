Число дезертиров в российской армии выросло почти вдвое 1 10.12.2023, 21:52

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Российские солдаты бегут, потому что хотят жить.

Число запросов на помощь, чтобы дезертировать из российской армии выросло на 89%. Такой показатель зафиксирован в период с лета по осень 2023-го.

Об этом свидетельствуют данные организации «Идите лесом», которая помогает россиянам избежать участия в войне в Украине. Об этом сообщает The Moscow Times.

Солдаты РФ стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам «Идите лесом». За сентябрь — ноябрь было получено 577 обращений. При этом в июне эта цифра составляла 305.

Издание пишет, что с апреля 2023 года юристы и волонтеры организации проконсультировали более 1000 военнослужащих, которые пытались дезертировать.

По словам главы проекта «Идите лесом» Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство после того, как получает ранение и попадает в российские госпитали.

Директор правозащитной группы «Гражданин.Армия.Право» Сергей Кривенко рассказал, что в начале объявления «частичной» мобилизации у кого-то оставались надежды, что после определенного срока службы можно будет отправиться домой. Но спустя более чем год «таких иллюзий нет».

«Военнослужащие видят, что ротации нет, что даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт», — пояснил он.

Один из дезертиров рассказал в беседе с журналистом The Moscow Times на условиях анонимности, что дважды перенес тяжелые ранения, а затем решил бежать. После ранения москвич хотел сказать, что у него задет нерв, и обратиться к психологу с жалобой на посттравматическое стрессовое расстройство. Однако в итоге врачебной комиссии не было, и сразу после окончания лечения его отправили обратно на позиции.

«Изменения были в самом отряде — туда нагнали зэков. С неделю меня не трогали, дали обжиться в землянке, привыкнуть. А на второй неделе получил боевое задание «поднос боеприпасов». И пока я бежал по лесопосадке, квадрокоптер скинул мне прямо под ноги заряд. Это было тяжелое ранение, большая кровопотеря. Очередным чудом удалось выбраться благодаря товарищу, который на своих плечах вынес меня в зеленую зону. В этот раз лечение [было долгим], случился отказ почек», — рассказал мужчина.

Вторая попытка дезертировать произошла во время отпуска. Правозащитники помогли ему выехать из РФ. Он пытается легализоваться за рубежом.

Главы проекта «Идите лесом» в свою очередь отмечает, что иногда волонтеры помогали людям дезертировать из прифронтовой зоны. Но такие случаи крайне редки. У тех, кто находится на фронте, часто нет связи и не всегда есть документы — вопреки правилам, командиры забирают паспорта и билеты и выдают обратно, только когда военнослужащий отправляется в отпуск или попадает в госпиталь.

Адвокат Максим Гребенюк заявил, что в его практике дезертиры получают часто условные сроки, от участия в войне их это не спасает. С условным сроком дезертиров кидают на передовую, поэтому часто перспективы — «война, тюрьма или инвалидность», заключил Гребенюк.

Согласно данным украинского проекта «Хочу жить», которому также сдаются оккупанты, за год с начала «частичной» мобилизации в РФ поступило свыше 22 тысяч заявок от россиян. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов еще в августе заявлял, что ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по этой программе.

По данным издания «Медиазона», с начала мобилизации в военные суды поступило 4121 дело о самовольном оставлении места службы. По 3470 делам вынесены приговоры. В основном бежавшие получили условные сроки.

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