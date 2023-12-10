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На Гомельщине заканчиваются жизненно важные лекарства

  • 10.12.2023, 22:28
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На Гомельщине заканчиваются жизненно важные лекарства

Власти ищут замену западным медпрепаратам в Азии и РФ.

Гомельский областной аптечный состав обеспечен жизненно важными препаратами в объеме «от двух месяцев и более». Об этом заявил начальник Главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Куденьчук, сообщает «Штодзень».

Чиновник отметил, что власти ищут возможность поиска альтернативных закупок препаратов в так называемых «дружеских странах». Речь идет об импортозамещении из Китая, Индии, России, Пакистана и т.д. По информации Гомельского унитарного предприятия «Фармация», доля отечественных медикаментов в общем объеме закупок – 52,5%.

Представители официальных властей Беларуси заявляют о том, что из-за санкционных мер со стороны стран ЕС и США у них якобы возникли проблемы с обеспечением граждан жизненно важными препаратами. На самом деле страны Запада напрямую не вводили запрет на продажу Беларуси медпрепаратов. Однако некоторые европейские фармацевтические корпорации и фирмы сами разрывают контракты с Минздравом Беларуси после начала войны в Украине, чтобы избежать репутационных рисков и необоснованных финансовых потерь из-за закрытых границ. Именно это и является причиной дефицита некоторых препаратов.

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