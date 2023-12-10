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В Запорожской области ВСУ ярко поджарили оккупантов вместе с техникой

  • 10.12.2023, 23:25
  • 1,062
В Запорожской области ВСУ ярко поджарили оккупантов вместе с техникой

Точные попадания по живой силе противника попали на видео.

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ красочно поджарили оккупантов и их технику на Запорожском направлении.

Отмечается, что подразделение ударных БПЛА 82 отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружило группу солдат армии Российской Федерации на бронированной технике.

«Оперативная и профессиональная работа десантников-пилотов продемонстрирована на видео. Точные попадания по живой силе противника, повреждения техники врага и недопущения диверсионно-штурмовых действий со стороны армии РФ», - говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

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