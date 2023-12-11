Нетаньяху отверг призывы к прекращению огня в Газе 11.12.2023, 8:12

Премьер Израиля заявил, что его цель — уничтожение ХАМАСа.

В воскресенье, 10 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг международные призывы прекратить войну против палестинской террористической группировки ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Нетаньяху, он обсуждал эту тему с лидерами Франции, Германии и других стран.

«Вы не можете, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — давить на нас, чтобы мы прекратили войну, что помешало бы ликвидации ХАМАС», — пояснил премьер позицию Израиля.

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