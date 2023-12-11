закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты развалили белорусский баскетбол

  • 11.12.2023, 8:20
Лукашисты развалили белорусский баскетбол

Сборные изолированы, а «Минск» занимает последнее место в Единой лиге ВТБ.

Генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Анастасия Маринина рассказала, к чему привела международная изоляция, сообщает телеканал СТВ.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине наши баскетбольные сборные отстранены от чемпионатов Европы, а клубы не могут участвовать в еврокубках.

«Нам продлили запрет на выступление даже молодежных сборных. Даже если бы было разрешение [участвовать], то получить визы сегодня нереально. Стоимость билетов, когда летишь через Стамбул, космическая. Но самый главный вопрос, который возникает в этой ситуации, готовы ли организаторы обеспечить безопасность молодежных команд во время чемпионата Европы, чтобы исключить агрессию, провокацию, выпады [в нашу сторону]», — пожаловалась Маринина.

Также она рассказала, что делать с мужским клубом «Минск», который занимает последнее место в Единой лиге ВТБ: «Либо увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу на класс ниже».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд