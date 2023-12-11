Лукашисты развалили белорусский баскетбол 11.12.2023, 8:20

Сборные изолированы, а «Минск» занимает последнее место в Единой лиге ВТБ.

Генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Анастасия Маринина рассказала, к чему привела международная изоляция, сообщает телеканал СТВ.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине наши баскетбольные сборные отстранены от чемпионатов Европы, а клубы не могут участвовать в еврокубках.

«Нам продлили запрет на выступление даже молодежных сборных. Даже если бы было разрешение [участвовать], то получить визы сегодня нереально. Стоимость билетов, когда летишь через Стамбул, космическая. Но самый главный вопрос, который возникает в этой ситуации, готовы ли организаторы обеспечить безопасность молодежных команд во время чемпионата Европы, чтобы исключить агрессию, провокацию, выпады [в нашу сторону]», — пожаловалась Маринина.

Также она рассказала, что делать с мужским клубом «Минск», который занимает последнее место в Единой лиге ВТБ: «Либо увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу на класс ниже».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».