Это будет определяющая неделя для курсов валют 11.12.2023, 8:28

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Чего ждать белорусам.

По итогам прошлой недели курс доллара США вышел в плюс. Однако решение ОПЕК и заседание ФРС на текущей неделе определят судьбу курсов валют, в том числе на белорусском рынке. Подробнее об этом читайте в еженедельном прогнозе Myfin.by.

Цены на нефть уронили рубль.

В первые три торговых дня доллар поднялся до уровня в USD/BYN 3,2229, но к концу пятничных торгов скорректировался до USD/BYN 3,2055. В целом за прошлую неделю рост курса составил +2,14%, к началу года рост курса доллара остается +17,14%.

Точно с такой же динамикой, только с обратным знаком, проходили торги российским рублем. Снижение курса российской валюты на белорусских торгах до минимума недели в среду RUB/BYN 3,4689 и откат к концу недели до курса RUB/BYN 3,4898. Итого по прошлой неделе изменение курса рубля составило −0,33%, с начала года сохраняется отставание курса российского рубля на −7,76%.

Как и ранее, все эти изменения соответствуют динамике валютного курса российского рубля на московских торгах. Открывалась прошлая неделя с курсом USD/RUB 90,4075, затем максимум недели 93,5296 и закрытие недели с курсом 91,8975.

В целом начало декабря не в пользу российской валюты, которая остается под давлением. Причиной тому стали несколько факторов — снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров после окончания налогового периода и падение цен на нефть после заседания ОРЕС+ в последний день ноября.

Если с первым обстоятельством все понятно, то итоги саммита ОРЕС+ стали разочаровывающими для участников финансового рынка. На первый взгляд там все было неплохо — принято решение о сокращении добычи нефти на 2,4 млн баррелей в сутки и к совету министров ОРЕС+ присоединяется Бразилия, не самый крупный, но весомый для Латинской Америки производитель нефти. Но решение о сокращении добычи имеет не директивный характер, а декларативный. То есть не принято кто, сколько и конкретно с какого времени будет сокращать добычу, все в добровольном порядке. То же и со вступлением Бразилии: как и когда — нет точной даты. Именно эта неопределенность привела к тому, что на прошлой неделе цена эталонной марки Brent опускалась до 74,13 USD/br, но к концу недели восстановилась до 75,65 USD/br. Точно так же двигался курс доллара США на российском и белорусском валютном рынке.

Кроме всего прочего, на российском рынке в прошлую неделю резко выросли объемы покупки доллара США и евро со стороны физических лиц. Токсичных валют, как их называют в российской терминологии, но это не останавливает «физиков» приобретать доллары и евро в качестве накопительных активов. Кроме того, россияне активно скупают монетарное золото, объемы продажи с начала года достигли рекордных 96,6 тонны.

Тут есть интересный момент — физические лица имеют возможность покупать иностранную валюту напрямую на Московской бирже, чем активно пользуются. Точно такой же механизм покупки физлицами валюты на бирже существует в Республике Беларусь, но в реальном формате соотечественники на БВФБ не присутствуют.

Заседание ФРС задаст тон курсам валют на неделю

Перейдем к мировому финансовому рынку, на котором на этой неделе будет дан задел на следующий год, как минимум на его начало. Речь идет о предстоящих в среду, четверг и пятницу заседаниях ФРС, Европейского Центробанка и Банка России (соответственно) по вопросам монетарной политики. Будут приниматься решения по процентным ставкам, которые определят динамику цен на основные валюты на мировом рынке.

Безусловно, основное внимание будет обращено на заседание монетарного комитета ФРС США, итоги которого станут известны в среду, 13 декабря, в 22.00. Напомним, что текущая ставка ФРС составляет 5,5%, сейчас решается вопрос, как быстро американский регулятор может пойти на смягчение монетарной политики. Ситуация достаточно спорная, так как при одновременном снижении инфляции, основного таргета монетарной политики, безработица в Штатах по последним NFP в прошлую пятницу, 8 декабря, также снизилась. А это не совсем то, что ФРС ожидает от экономики США, поэтому вопрос с процентной ставкой также повис в воздухе.

Пока что доллар США укрепляется на внебиржевом рынке Форекс, и в пятницу курс основной пары EUR/USD снизился до локального минимума в 1,0764. Каким будет курс пары к концу недели — понять достаточно сложно. Ясно только одно — волатильности хватит всем.

С учетом сказанного выше на этой неделе можно ожидать, что курс доллара США на белорусском валютном рынке будет колебаться около USD/BYN 3,2 ± одна-две копейки. Курс российского рубля также будет меняться в узком диапазоне. Основное внимание — на решение ФРС в среду вечером.

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