Израиль послал жесткий сигнал Путину 11.12.2023, 8:48

12,488

Стали известны детали разговора Нетаньяху и главы Кремля.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье утром прервал заседание Кабмина, чтобы провести 50-минутный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе этих переговоров израильский премьер выразил недовольство позицией РФ в ООН и на других международных площадках, а также растущим сближением Кремля с Ираном.

Об этом сообщила израильская журналистка Мория Асраф со ссылкой на свои источники, информирует Haaretz. Отдельно стоит отметить, что разговор Нетаньяху и Путина состоялся на фоне вчерашнего визита в Москву иранского президента Эбрахима Раиси.

Израильский премьер выразил недовольство системной позицией России в отношении Израиля и войны в секторе Газа. В частности, он сказал в разговоре с Путиным, что «любая страна, подвергшаяся столь жестокому террористическому акту (речь о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль 7 октября - ред.), ответила бы не менее жестко».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».