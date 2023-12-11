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«Беспокойство россиян на Херсонщине нарастает»

  • 11.12.2023, 8:51
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«Беспокойство россиян на Херсонщине нарастает»

Оккупанты ничего не могут сделать с украинским плацдармом.

Российская армия не может ничего поделать с украинским плацдармом на левом берегу Днепра в Херсонской области. Агрессор пытается перебрасывать туда дополнительные силы, опасаясь ухудшения ситуации, рассказал в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко.

«Командование российских оккупационных войск так и не может найти оптимальное решение проблемы левого берега, контроль Сил обороны Украины на котором расширяется. И в то время как всеобщее внимание приковано к Крынкам, у которых в режиме нон-стоп горит российская техника, интересные и очень странные дела имеют место быть несколько западнее», – пишет он в своем Телеграм-канале.

Проблемными участками для россиян Коваленко называет также районы к западу от Алешек и Подлесное. По его словам, агрессор перебросил на днепровское направление дополнительные силы с Запорожского участка фронта, а также из Крыма. Сейчас эта группировка насчитывает: 

около 70 тысяч личного состава;

около 380 танков;

до 1 тысячи ББМ;

500 единиц ствольной артиллерии;

до 100 РСЗО.

Аналитик акцентирует, что россиянам пока удается наращивать здесь количество личного состава, но заметного прироста в военной технике так и не произошло.

«Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования группы войск «Днепр» разрастается по все большей протяженности левого берега. И оно не удивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезание которой является для россиян фатальным», – констатирует Коваленко.

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