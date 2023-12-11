Барановичского «авторитета» задержали за массовую драку 11.12.2023, 9:23

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По версии милиции, он ее спровоцировал.

МВД объявило о задержании «криминального авторитета» из Барановичей. Поводом стала массовая драка в одном из заведений города. По версии милиции, 42-летний мужчина спровоцировал ее.

«Находясь в одном из увеселительных заведений города, беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара, чем спровоцировал массовую драку с участием семи человек», – говорится в сообщении.

В результате драки несколько человек получили телесные повреждения, также было повреждено имущество заведения, которое было вынуждено приостановить работу.

Возбуждено угловное дело по статье за хулиганство. Сообщается, что задержанный был ранее судим за кражу и незаконный оборот оружия.

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