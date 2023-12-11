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Зеленский в Аргентине встретился с Орбаном

  • 11.12.2023, 9:31
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Зеленский в Аргентине встретился с Орбаном

Стало известно, о чем говорили президент Украины и премьер Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Аргентину встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Зеленского, двухсторонняя беседа касалась европейских дел двух государств.

«На полях инаугурации (президента Аргентины – ред.) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, о наших европейских делах», - рассказал глава украинского государства в своем видеообращении.

Отметим, после избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Зеленский предлагал Орбану полноценную встречу, однако она так и не состоялась.

После полномасшабного российского вторжения напряженные отношения между Киевом и Будапештом ухудшились. Орбан не раз заявлял, что не верит в победу Украины.

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