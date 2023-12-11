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Политолог: Лукашенко понимает, что власть в Кремле имеет шаткие основы

  • 11.12.2023, 9:37
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Политолог: Лукашенко понимает, что власть в Кремле имеет шаткие основы

Потенциальный кризис в РФ заставляет его нервничать.

Лукашенко ищет гарантии безопасности в Китае. Об этом в интервью телеканалу FREEДОМ заявил украинский философ, политолог, академический директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий:

— Думаю, Лукашенко прекрасно понимает, что вся эта власть в Кремле имеет шаткие основы. Она сильна сейчас, но может очень сильно пошатнуться в какой-то из моментов. И то, что будет происходить с ним при определенных кризисных процессах в России, — это большой вопрос. Потому что фактически Беларусь сейчас полностью зависима от России. Соответственно, для него это возможность не только в личном смысле спасения на вертолете, но и возможность получить определенные заверения в гарантиях.

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