ISW: ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины 11.12.2023, 9:49

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Захвачены новые позиции на Большом Потемкинском острове.

Украинские силы удерживают позиции на левобережье Херсонщины, а у Крынок ведут бои с врагом, говорится в новом отчете ISW.

Отмечается, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 декабря.

По данным украинского Генерального штаба, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российские военные пропагандисты утверждают, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Один из пропагандистов РФ утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (на юго-западе от Херсона).

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

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