На выпускников, которые уезжают учиться за границу, хотят давить через родителей?7
- 11.12.2023, 9:51
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Показательный случай произошел в Сморгони.
В образовании ищут рычаги воздействия на родителей тех выпускников, которые уезжают за границу, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Интересно разворачиваются события в образовании. В конце ноября 2023 года в Сморгони областной отдел образования проводил очередное выездное мероприятие. В конце концов на сцену пригласили руководителя одного из учреждений среднего образования, которому выставили несоответствие профессии из-за того, что из шести медалистов четверо уехали на учебу за границу. Все было очень показательно. Выговаривали за то, что учителя должны были знать о намерении выехать из страны и доложить об этом выше, чтобы через шантаж увольнения родителей с работы повлиять на решение студентов и оставить их в стране.
На ответ о том, что родители не работают на государственных предприятиях, прозвучала фраза: «Тогда обратиться в налоговую инспекцию, там точно знают рычаги воздействия на родителей».
Потом прозвучало предупреждение для всего присутствующего персонала, что именно так они должны действовать, когда узнают о намерении учеников покинуть страну и даже о том, что ученики ходят на курсы по иностранным языкам.