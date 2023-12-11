закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На выпускников, которые уезжают учиться за границу, хотят давить через родителей?

7
  • 11.12.2023, 9:51
  • 7,764
На выпускников, которые уезжают учиться за границу, хотят давить через родителей?

Показательный случай произошел в Сморгони.

В образовании ищут рычаги воздействия на родителей тех выпускников, которые уезжают за границу, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Интересно разворачиваются события в образовании. В конце ноября 2023 года в Сморгони областной отдел образования проводил очередное выездное мероприятие. В конце концов на сцену пригласили руководителя одного из учреждений среднего образования, которому выставили несоответствие профессии из-за того, что из шести медалистов четверо уехали на учебу за границу. Все было очень показательно. Выговаривали за то, что учителя должны были знать о намерении выехать из страны и доложить об этом выше, чтобы через шантаж увольнения родителей с работы повлиять на решение студентов и оставить их в стране.

На ответ о том, что родители не работают на государственных предприятиях, прозвучала фраза: «Тогда обратиться в налоговую инспекцию, там точно знают рычаги воздействия на родителей».

Потом прозвучало предупреждение для всего присутствующего персонала, что именно так они должны действовать, когда узнают о намерении учеников покинуть страну и даже о том, что ученики ходят на курсы по иностранным языкам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд