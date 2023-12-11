Путин и встреча неудачников Алексей Тихонов

11.12.2023, 10:03

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Эпоха уходит.

Лобызания Путина с автократами Ближнего Востока, призванные показать величие и значимость сторон в мировых экономических и политических вопросах, не должны вводить в заблуждение. Это были свидания мировых неудачников: уже в среднесрочной перспективе все участники встречи превратятся в мировых нищих и попрошаек, которые столкнутся с внутренними противоречиями и конфликтами, заливаемыми в настоящее время нефтяными деньгами.

В октябре прошлого года Саудовская Аравия бросила вызов нынешней администрации США, приняв вместе с ОПЕК+ решение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы повысить цены на нефть. Бен Салман хотел таким образом оказать влияние на выборы в Конгресс, с целью помочь республиканской партии и миньонам Трампа использовать экономические проблемы США, в первую очередь высокие потребительскую инфляцию и цены на топливо, для борьбы со своими оппонентами из демократической партии.

Однако Саудовская Аравия проиграла с тех пор уже дважды: сначала республиканская партия показала худший результат оппозиционной партии на промежуточных выборах за несколько десятилетий, а цены на нефть выше уровней $90 за баррель продержались после решения ОПЕК+ менее двух месяцев, и, например, сейчас цены на нефть находятся на $20 ниже уровня октября прошлого года. При этом главным выгодоприобретателем решения ОПЕК+ стали именно США, нарастившие добычу сланцевой нефти до новых, рекордных уровней.

Ближневосточные монархи устроили пышный прием человеку, который своими действиями лишь ускорил процессы энергоперехода в мире, спровоцировав резкое наращивание развитыми странами темпов внедрения ВИЭ и электротранспорта. Так, в Европе темпы ввода солнечных мощностей выросли в 2023 г. почти в три раза по сравнению с 2021 г.

Демократическая партия США в ответ на энергетические угрозы со стороны России и ОПЕК+ приняла в 2022 г. закон IRA (Inflation Reduction Act), который в значительной степени направлен на ускорение темпов энергоперехода. В результате темпы ввода солнечных энергомощностей в США также, как и в Европе, выросли в 2023 г. в три раза, а в стране началось строительство сразу нескольких десятков заводов по производству батарей для электромобилей.

Поэтому нефтяные автократы могут сколько угодно продолжать изображать из себя влиятельных мировых лидеров, но закат их величия уже очень близок. Стратегическое видение в принципе не свойственно режимам, думающим только о том, как бы день простоять да ночь продержаться: увлеченные тактическими действиями они всегда упускают из вида основополагающие факторы.

Что благополучие экономики России, что экономик нефтедобывающих стран Ближнего Востока, полностью завязано на доходы от экспорта нефти и субсидирование внутреннего производства и сектора услуг за счет низких цен на энергию. Однако эта эпоха скоро уйдет безвозвратно, и нефтяные режимы ждет быстрое и закономерное увядание.

Алексей Тихонов, Telegram

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