В Солигорске повторился сюжет фильма «Ирония судьбы» 5 11.12.2023, 10:59

5,486

Женщина вернулась из командировки и обнаружила в квартире незнакомца.

Мужчина проник в квартиру в Солигорске и выпил находившийся там алкоголь, сообщили в УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, жительница Солигорска вернулась домой из командировки и обнаружила у себя в квартире незнакомого мужчину.

Выяснилось, что в квартиру проник бывший супруг соседки. Женщина оставила своей знакомой ключи, чтобы та присмотрела за квартирой, но их нашел и без спроса взял мужчина. Он обнаружил в жилище три бутылки ликера, выпил их и уснул.

Действия мужчины квалифицировали по статье 205 УК (Кража, сопряженная с проникновением в жилище).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».