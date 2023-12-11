В Солигорске повторился сюжет фильма «Ирония судьбы»5
- 11.12.2023, 10:59
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Женщина вернулась из командировки и обнаружила в квартире незнакомца.
Мужчина проник в квартиру в Солигорске и выпил находившийся там алкоголь, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По данным милиции, жительница Солигорска вернулась домой из командировки и обнаружила у себя в квартире незнакомого мужчину.
Выяснилось, что в квартиру проник бывший супруг соседки. Женщина оставила своей знакомой ключи, чтобы та присмотрела за квартирой, но их нашел и без спроса взял мужчина. Он обнаружил в жилище три бутылки ликера, выпил их и уснул.
Действия мужчины квалифицировали по статье 205 УК (Кража, сопряженная с проникновением в жилище).