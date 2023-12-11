В НХЛ белорусский хоккеист Шарангович забил шайбу своей бывшей команде
- 11.12.2023, 11:08
Голевую передачу ему отдал другой белорус.
В НХЛ «Калгари» белорусских хоккеистов Егора Шаранговича и Ильи Соловьева дома проиграл «Нью-Джерси» (2:4), пишет «Трибуна».
Счет в меньшинстве открыл Шарангович, а одним из ассистентов был Соловьев.
SHARKY WITH A SHORTY AGAINST HIS OLD TEAM! pic.twitter.com/ehvPKmPnLe— Calgary Flames (@NHLFlames) December 9, 2023
В 27 матчах нынешнего чемпионата Егор Шарангович набрал 13 (6+7) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «-6».
У Ильи Соловьева это был 5-й матч в НХЛ, на его счету 2 (0+2) балла при 2 штрафных минутах и показателе полезности «-2».