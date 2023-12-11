В НХЛ белорусский хоккеист Шарангович забил шайбу своей бывшей команде 11.12.2023, 11:08

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

Голевую передачу ему отдал другой белорус.

В НХЛ «Калгари» белорусских хоккеистов Егора Шаранговича и Ильи Соловьева дома проиграл «Нью-Джерси» (2:4), пишет «Трибуна».

Счет в меньшинстве открыл Шарангович, а одним из ассистентов был Соловьев.

SHARKY WITH A SHORTY AGAINST HIS OLD TEAM! pic.twitter.com/ehvPKmPnLe — Calgary Flames (@NHLFlames) December 9, 2023

В 27 матчах нынешнего чемпионата Егор Шарангович набрал 13 (6+7) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «-6».

У Ильи Соловьева это был 5-й матч в НХЛ, на его счету 2 (0+2) балла при 2 штрафных минутах и показателе полезности «-2».

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