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В НХЛ белорусский хоккеист Шарангович забил шайбу своей бывшей команде

  • 11.12.2023, 11:08
В НХЛ белорусский хоккеист Шарангович забил шайбу своей бывшей команде
ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

Голевую передачу ему отдал другой белорус.

В НХЛ «Калгари» белорусских хоккеистов Егора Шаранговича и Ильи Соловьева дома проиграл «Нью-Джерси» (2:4), пишет «Трибуна».

Счет в меньшинстве открыл Шарангович, а одним из ассистентов был Соловьев.

В 27 матчах нынешнего чемпионата Егор Шарангович набрал 13 (6+7) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «-6».

У Ильи Соловьева это был 5-й матч в НХЛ, на его счету 2 (0+2) балла при 2 штрафных минутах и показателе полезности «-2».

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