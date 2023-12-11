Россияне перебрасывают «зубы дракона» в район Угледара
- 11.12.2023, 11:15
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C Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области.
Российские оккупанты перебрасывают «зубы дракона» на Угледарское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
«Зубы дракона. Снова сфиксированы поставки «зубов дракона» из Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области», - рассказал он.
Андрющенко отметил, что движение идет через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление).
Что известно о «зубах дракона»
Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, так называемых «зубов дракона». Они напоминают собой бетонные пирамиды. По мнению оккупантов, якобы это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины. Такие укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные бетонные сооружения такого типа на юге позволили оккупантам организованно отступить из Херсона осенью 2022 года.
На российском «Авито» опубликованы десятки объявлений о продаже «зубов дракона». В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами. Отметим, что в начале ноября СБУ сообщила о подозрении бизнесмену из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Он входит в окружение местного гауляйтера Евгения Балицкого и строит для окупантов «зубы дракона» на южном фронте.