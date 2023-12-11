Путинистка Надежда Бабкина потеряла сознание на встрече с российскими оккупантами 5 11.12.2023, 11:30

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Пришлось вызывать скорую.

Российской певице Надежде Бабкиной, которая яростно поддерживает преступную войну в Украине и кровавый путинский режим, стало плохо как раз во время выступления перед оккупантами. Путинистка якобы потеряла сознание, когда толкала «мотивационную» речь перед захватчиками, убийцами и насильниками, пишет obozrevatel.com.

Сначала в РосСМИ сообщили, что Z-патриотка потеряла сознание и потому пришлось вызвать скорую. Впоследствии, по просьбе PR-директора артистки, эту информацию опровергли и написали, что той «просто стало нехорошо».

Скорую действительно пришлось вызывать, но от госпитализации одиозная певица отказалась. Источники сообщают, что она уехала домой.

«Нехорошо» фанатке террористической войны против Украины стало во время записи на студии «Звезда» в Москве. В этот момент Бабкина выступала с эмоциональной речью перед оккупантами, чтобы мотивировать их убивать украинцев и уничтожать когда-то мирные украинские города и села. Как вдруг у путинистки закружилась голова и она едва не упала.

Ранее Бабкина устроила оккупантам-казакам уморительный концерт. Она сплясала и запела перед террористами, а в конце дала совет, как не умереть на фронте в Украине.

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