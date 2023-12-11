закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандисты: Кремль требует от Лукашенко боеприпасы

2
  • 11.12.2023, 11:31
  • 3,050
Z-пропагандисты: Кремль требует от Лукашенко боеприпасы

Корейские снаряды оказались в плохом состоянии.

Z-пропагандисты пишут, что Минобороны РФ направило официальный запрос в Беларусь с просьбой увеличить отгрузку снарядов для нужд российской армии. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние боеприпасов, переданных ведомству Сергея Шойгу Северной Кореей.

Как пишут кремлевские пропагандисты, при проверке снарядов КНДР выяснилось, что в боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные виды пороха, а во многих снарядах отсутствует размеднитель, что приводит к неравномерному разлету снарядов, критическому снижению точности огня и сокращению ресурса пушек.

РФ в авральном порядке ищет, чем заменить бракованные снаряды. Сможет ли Москве в очередной раз помочь Лукашенко – вопрос. После массовых отгрузок в 2022 году в Беларуси осталось крайне малое количество боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд