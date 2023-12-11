Z-пропагандисты: Кремль требует от Лукашенко боеприпасы 2 11.12.2023, 11:31

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Корейские снаряды оказались в плохом состоянии.

Z-пропагандисты пишут, что Минобороны РФ направило официальный запрос в Беларусь с просьбой увеличить отгрузку снарядов для нужд российской армии. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние боеприпасов, переданных ведомству Сергея Шойгу Северной Кореей.

Как пишут кремлевские пропагандисты, при проверке снарядов КНДР выяснилось, что в боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные виды пороха, а во многих снарядах отсутствует размеднитель, что приводит к неравномерному разлету снарядов, критическому снижению точности огня и сокращению ресурса пушек.

РФ в авральном порядке ищет, чем заменить бракованные снаряды. Сможет ли Москве в очередной раз помочь Лукашенко – вопрос. После массовых отгрузок в 2022 году в Беларуси осталось крайне малое количество боеприпасов.

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