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В Минске построят еще один микрорайон

  • 11.12.2023, 11:45
В Минске построят еще один микрорайон

Он будет состоять из трех жилых кварталов.

В Минске планируется построить еще один микрорайон в Лошице. Лошица-5 будет состоять из трех жилых кварталов и разместится рядом с усадебно-парковым комплексом на территории, где сейчас располагаются частные дома.

Как сообщают «Минск-Новости», в Лошице-5 планируется возвести около 210 тыс. кв. м жилья, или около 3130 квартир, рассчитаных на проживание более 8 тыс. человек.

Вдоль улицы Чижевских намечены дома в 3–5 этажей, их предлагается строить по индивидуальным проектам. Вдоль будущего 3-го транспортного кольца вырастут 7–8-этажные дома с объектами обслуживания и подземными автостоянками. На юге микрорайона на пересечении магистральных улиц хотят построить 14-этажки. Запланированы два детских сада по 230 мест и школа на 1056 учащихся.

Проект прошел экспертизу.

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