закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин и золотые яйца

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 11.12.2023, 11:48
  • 4,164
Путин и золотые яйца

Настоящий демарш.

Чиновные подхалимы после выдвижения Путина на выборы президента произносят здравницы, а вот яйца встретили новость возмутительным демаршем.

Надо сказать, что первые признаки экстремизма яиц уже отмечались – в Саратове яйца, подняв на себя цены, загнали консолидированный вокруг Путина народ в очереди. Где он, возможно, ругал Байдена и вспоминал добрым словом Обаму, при котором яйца были дешевле.

Теперь яйца-фрондёры устроили демарш в Москве. Первое, что они сделали, это распались с десятков на единицы. В столичной сети «Верный» начали продавать яйца поштучно. Яйцо самой низкой категории C3 стоит почти 9 рублей. Это, несомненно, говорит о росте реальных доходов населения, о чем только что сообщал Путин.

И ведь, оказывается, что ранее яйца поштучно начали продавать в Оренбурге, Новосибирске и там, где «хоть камни с неба», т.е. в Крыму.

Вот скажите, яйца, как вы могли в ответственный момент выдвижения Путина так поступить? Вы – эгоисты и экстремисты.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд