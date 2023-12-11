Путин и золотые яйца 3 Telegram-канал «СерпомПо»

11.12.2023, 11:48

4,164

Настоящий демарш.

Чиновные подхалимы после выдвижения Путина на выборы президента произносят здравницы, а вот яйца встретили новость возмутительным демаршем.

Надо сказать, что первые признаки экстремизма яиц уже отмечались – в Саратове яйца, подняв на себя цены, загнали консолидированный вокруг Путина народ в очереди. Где он, возможно, ругал Байдена и вспоминал добрым словом Обаму, при котором яйца были дешевле.

Теперь яйца-фрондёры устроили демарш в Москве. Первое, что они сделали, это распались с десятков на единицы. В столичной сети «Верный» начали продавать яйца поштучно. Яйцо самой низкой категории C3 стоит почти 9 рублей. Это, несомненно, говорит о росте реальных доходов населения, о чем только что сообщал Путин.

И ведь, оказывается, что ранее яйца поштучно начали продавать в Оренбурге, Новосибирске и там, где «хоть камни с неба», т.е. в Крыму.

Вот скажите, яйца, как вы могли в ответственный момент выдвижения Путина так поступить? Вы – эгоисты и экстремисты.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».