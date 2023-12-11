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Как лукашисты сами себя пропагандой напугали

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  • 11.12.2023, 12:13
  • 1,606
Как лукашисты сами себя пропагандой напугали

Кто ж поверит белорусскому телевизору?

Белорусским властям от белорусской пропаганды вреда гораздо больше, чем нам с собой. Потому что никого у них так не получается распропагандировать как самих себя. Вот врут они нам, а верят в свое вранье сами, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Так уже который день белорусский телевизор рассказывает про героическое разоблачение попытки вооруженного свержения стабильности путем проведения конференции в Киеве. Ну, для чего разоблачать конференцию в Киеве, которую никто ни от кого и не скрывал, мне как раз даже понятно.

Во-первых, звездочки на погонах лишними никому не бывают. А какие тебе звездочки, если ты почитаешь про конференцию в интернетах? Это маглы, ну вроде нас с тобой, читают в интернетах. А герои невидимого фронта добывают информацию (которую мы читаем в интернетах) обязательно с риском для жизни. Чтобы была видна агентурная работа и пули в телевизоре свистели над головой.

А во-вторых, белорусская стабильность так устроена, что без регулярных попыток вооруженного свержения в телевизоре она сразу начинает болеть. Ну привыкла она, чтобы ее в телевизоре свергали вооруженным путем. То на нее 150 джипов с пулеметами прорвутся, то орда беспилотников налетит. Тем и живет.

Но ведь какая с этим белорусским телевизором тонкость? Пугают они нас, а пугаются в итоге сами. Потому что кто ж поверит белорусскому телевизору кроме свидетелей стабильности и самого белорусского телевизора?

И вот они уже так долго пугали, как их собираются свергать вооруженным путем на конференции в Киеве, что наконец напугались. Ну а что ты себе думала? Неделю про такие ужасы рассказывать? Это ж никаких нервов не хватит. Кое-кто вон турне по Африке себе устроил, чтобы быть от киевской конференции подальше.

Короче, пришлось звать генерала Карпенкова с целью проведения сеанса психологической реабилитации. А генерал Карпенков он же генерал. У генерала Карпенкова столько спецназов, что он не боится почти никаких конференций. По крайней мере если они проходят в Киеве.

Потому что он боевой генерал и кавалер ордена стеклянных дверей. Сто человек собрались в Киеве, чтобы поговорить, а генерал Карпенков в Минске даже не приводил себя в боевую готовность. Даже в частичную боевую готовность и то не приводил. Так буквально и сказал, что прошедший съезд никак не повлиял на его боевую готовность. Сказал, что даже если бы там собралось не 100 человек, а все 200, то он бы все равно не боялся.

Не. Мне кажется, ты все-таки не представляешь себе этот масштаб личности и нервы буквально как стальные канаты. Все что у человека есть, это армия, внутренние войска, ОМОН, территориальная оборона, народное ополчение, снайперская охотничье-рыболовная бригада и восемь очень специальных спецназов. А! Еще ядерные боеголовки. Но они, возможно виртуальные.

А там 100 человек собралось на конференцию в Киеве и ему не понадобилось даже приводить все это в боевую готовность. И если бы 200 собралось, он бы тоже обошелся без боевой готовности. Он сам так сказал. Потому что настоящий герой и защитник стабильности. Про 300 человек генерал Карпенков правда ничего не сказал. Видимо если бы на конференцию в Киеве собралось 300 человек, то без полной боевой готовности было бы не обойтись.

Что тебе сказать? С такими боевыми генералами стабильность, конечно, может ничего не бояться.

Разве что соколов, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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