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История Путина ничему не научила

  • Герман Обухов
  • 11.12.2023, 12:31
  • 6,018
История Путина ничему не научила
Фото: Getty Images

Похоронили СССР, похоронят и Россию.

Если бы Федор Достоевский жил в наше время, то он обязательно написал бы роман «Бесы», только с другими персонажами. Эти персонажи всем нам известны – от первого беса в Кремле по имени Вова Путин до всех остальных в Государственной Думе, Совете Федераций, Минобороны и на российском телевидении.

Пришлось «упрашивать» Главного беса, чтобы он остался еще на один срок во главе страны, которая давно выжила из ума. Что произойдет после выборов президента России в марте и Вова Путин останется рулить этим сумасшедшим домом? Произойдет то же самое, что и с его соседом в Беларуси. Мир откажется признать легитимность выборов и к титулу военного и криминального преступника добавится титул – «ты кто такой», что восседаешь на троне государства? Это подольет масла в огонь и без того большого пожара как в Европе, так и в других странах. В итоге все сведется к одному общему знаменателю – эмбарго Запада на экспорт всех природных ресурсов России.

История их ничему не учит. Война в Афганистане, проигранная «советами», и эмбарго на советскую нефть похоронили СССР. Они хотят это повторить. Бесы на телевидении РФ не унимаются и намерены дойти до Лиссабона, как и бесноватый Жириновский мечтал омыть сапоги российских солдат в Персидском заливе. Война в Израиле закончится если не через месяц, то через два-три точно, после чего к усилиям Евросоюза и Соединенных Штатов по ликвидации российской армии на территории Украины подключится Израиль, который не простит Москве произошедшее в их стране 7 октября. То, что нападение ХАМАС на Израиль готовило ГРУ и ФСБ через Иран у ряда экспертов нет никаких сомнений. Антисемитизм в России еще сильнее подогревает желание израильтян дать русскому медведю по морде. Напомню тем, кто подзабыл сражение в воздухе в ходе израильско-египетской войны 1970 года: Израильские истребители за одну неделю сбили семь МиГ-21, один Миг – 17 и три Су-7 без потерь на своей стороне. Сейчас будет хуже. Тогда за спиной Египта стояли «советы» и на МиГах летали советские летчики.

Хочется критически отметить и опровергнуть одно утверждение, которое тиражируют как в западных СМИ, так и в украинских о том, что Вова Путин – диктатор. Это большое заблуждение. Он – главарь мафии, которая поставила его охранять «общак» и защищать ее интересы, что он успешно и делает. Мафия бессмертна? Тоже неверно. В Италии и Соединенных Штатах с ней практически покончено, теперь она перебралась в Россию. Зачем ей война с Украиной? Скорее всего война ей не нужна, но ей хотелось хапнуть те природные богатства, которые есть в Украине. Мафия тоже ошибается и вместо еще одного триллиона долларов она получила под зад. Под Путина выстроена вся государственная система воровства и коррупции. Если его убрать, то все посыплется, хотя сама мафия будет жить до распада России. Народ это не видит и ничего не понимает. Понимание придет лишь в одном случае – когда на зарплату и пенсию нельзя будет купить ничего, кроме хлеба.

Тем не менее, надо что-то объяснять российскому народу и как-то его приободрять. Самое лучшее и проверенное средство – внешний враг. НАТО хочет напасть на Россию и захватить все ее природные ресурсы. По этому поводу хорошо высказался Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган: «Вы себе не представляете, что я узнал! Оказывается они думают, что мы хотим на них напасть. И вот с этими людьми приходиться говорить не психиатру, а мне». С тех пор ровным счетом ничего не изменилось.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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