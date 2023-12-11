ISW: Россия назвала свои цели в Украине 5 11.12.2023, 12:45

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Переговоры не имеют смысла.

Аналитики ISW обратили внимание на заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которое подтверждает неизменность максималистских целей России в Украине и фактического требования Кремля о полной политической капитуляции Украины.

В письменном интервью AFP 9 декабря Захарова очертила российское видение якобы «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта». По ее словам, для этого Запад должен прекратить «накачивать Вооруженные силы Украины оружием», а Украина — фактически сдать собственные территории и «вывести войска» с украинских земель, об аннексии которых РФ ранее заявила. Захарова также подтвердила актуальность давних заявлений Кремля о том, что Россия вторглась в Украину для «демилитаризации», «денацификации» и «обеспечения прав русскоязычных граждан» в Украине. В ISW напоминают, что Кремль постоянно использует слово «денацификация» как кодовый термин для идеи устранения законно избранной власти Украины и ее замены такой властью, которая была бы приемлемой для Кремля. А «демилитаризация» очевидно навсегда должна оставить Украину зависимой от воли России. «Комментарии Захаровой четко подчеркивают тот факт, что первоначальные цели полномасштабного вторжения России в Украину, изложенные Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, не изменились, и что Путин не намерен прекращать войну, пока его максималистские цели не будут достигнуты, — отмечают аналитики Института изучения войны. — ISW продолжает оценивать, что Россия не намерена вести серьезные и добросовестные переговоры с Украиной и что переговоры на условиях России равносильны полной капитуляции Украины и Запада».

Озвученное Захаровой требование Москвы о том, чтобы Украина вывела свои войска с собственных территорий, дополнительно свидетельствует, что максималистские цели России включают контроль над всеми четырьмя областями, которые она незаконно аннексировала. Сейчас российские войска контролируют только части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но в сентябре 2022 года Россия заявила, что якобы «включила» их в свой состав после фарсовых «референдумов». Таким образом, сейчас российские требования включают сдачу дополнительной территории Украины, которую оккупанты пока не контролируют - вплоть до административных границ четырех частично оккупированных областей Украины. Поэтому, как подчеркивают в ISW, призывы к капитуляции Украины в нынешних обстоятельствах, когда РФ оккупировала и контролирует украинские территории вплоть до линии фронта, неприемлемы с точки зрения жизненно важных интересов национальной безопасности Украины и Запада. А требование РФ о сдаче оккупантам еще большего количества земель указывает на то, что цели России выходят далеко за пределы сохранения территории, которую уже захватили российские войска. Кроме того, напоминают аналитики ISW, сейчас войска РФ продолжают проводить активные наступательные операции в восточной части Харьковской области, об аннексии которой Россия не заявляла — это подтверждает, что территориальные цели РФ могут быть даже более экспансивными, чем изложенные Захаровой. В то же время аналитики ISW напоминают, что гипотетический захват остальных неоккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской Украины обошелся бы России огромной ценой — и крови, и затрат, и времени — если РФ вообще способна это сделать.

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