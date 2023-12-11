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Известный режиссер уехал из РФ и пошел воевать за Украину

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  • 11.12.2023, 13:29
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Известный режиссер уехал из РФ и пошел воевать за Украину
Андрей Кавун

Мужчина стал героем батальона.

Известный режиссер, прославившися благодаря российским фильмам, Андрей Кавун в начале полномасштабного российского вторжения выехал из страны-агрессора и пополнил ряды ВСУ.

Несмотря на то, что славу ему принесли российские фильмы «Кандагар» и «Охота на пиранью», он осудил действия РФ и вернулся в Украину. Об этом рассказал актер Богдан Бенюк в проекте «Різні люди».

«Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. У меня слов не было, я когда по телефону с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал и открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался, и когда я им показал отрывок фильма «Кандагар» и потом говорю: «Вот он, тот режиссер, который это делал». Полковник к нему подошел и спросил: «Почему ты об этом не рассказывал?» А он говорит: «А как я вам должен говорить, что я режиссер, при чем я пришел здесь служить, я буду эти козыри свои открывать» - рассказал Бенюк.

После этой ситуации Кавун позвонил ему и сказал, чо Бенюк сделал его героем батальона. К слову, благодаря тому, что Бенюк рассказал, кем в мирной жизни является Кавун, режиссеру позволили снимать то, что происходит на передовой, чтобы потом показать это в своих фильмах.

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