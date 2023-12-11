Пинчанка купила куртку у незнакомки, которая «приехала на Полесье для показа одежды» 2 11.12.2023, 13:39

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Покупка оказалась не кожаной и очень дорогой.

В Пинске 69-летняя женщина купила куртку у незнакомки, которая постучала в ее дверь. А позже заподозрила, что покупка не стоит уплаченных за нее денег, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

В ноябре по дому в Пинске ходила женщина и предлагала купить у нее одежду. Ей открыла 69-летняя пенсионерка. Незнакомка рассказала, что «приехала на Полесье для показа одежды и основную часть товара уже продала». Теперь же она якобы решила продать остатки товара жильцам близлежащего дома по хорошей цене.

Незнакомка предложила пенсионерке мужскую куртку «из натуральной кожи» за 340 рублей. Привлекательная цена и «эксклюзивность» изделия убедили женщину — сделка состоялась.

Спустя несколько дней пинчанка показала внуку покупку. Он предположил, что она не из натуральной кожи и ее стоимость завышена. Женщина обратилась в милицию, была назначена экспертиза.

В итоге эксперты выяснили: «первоначальная стоимость исследуемой мужской куртки составляет 163 рубля». Кроме того, она оказалась пошита не из натуральной кожи.

По данному факту проводится проверка.

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