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Российские зэки организовали «магазин» наркотиков для оккупантов прямо на фронте

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  • 11.12.2023, 13:41
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Российские зэки организовали «магазин» наркотиков для оккупантов прямо на фронте

Кадры облетели Интернет.

На захваченной части Запорожской области Украины арестованы 3 российских морских пехотинца Александр КоровинМаксим Мещанов и Тимур Нурманбетов, которые организовали «магазин» наркотиков для оккупантов ВС РФ вблизи к линии боевых действий.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

Отличившиеся наркоторговцы служат в 810-й бригаде морской пехоты, до вторжения РФ в Украину они были осуждены по «наркотической» 228-й статье УК РФ и отбывали наказание в колонии под Самарой.

Отбывая наказание за незаконное распространение наркотиков, эти россияне были завербованы на «спецоперацию» в Украину, их зачислили в бригаду морской пехоты, а по факту в подразделение для бывших осужденных «Шторм Z».

При задержании у российских горе-вояк изъяли более 2 кг мефедрона и альфа-пирролидинопентиофенона, а также весы и фасовочные пакеты, с помощью которых они отмеривали и продавали эти наркотические вещества.

К слову, в Интернете завирусилось видео, доказывающее, что российские военные массово употребляют наркотики на фронте. В ролике видно, как военные ВС РФ избивают своих же сослуживцев за употребление «веществ».

Теперь же стало ясно, откуда они их берут, поскольку у россиян на «передке» работают подобные «магазины», где продавцами выступают уже съевшие собаку на этом деле зэки.

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